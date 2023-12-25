«Манчестер Сити» готов заплатить € 30 млн за вингера «Жироны» Савио

Вингер «Труа» Савио, ныне выступающий за испанскую «Жирону», заинтересовал «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» готовы заплатить «Труа» сумму в размере € 30 млн за покупку 19-летнего футболиста. Представители английского клуба уже связались с агентами игрока. Отмечается, что вингер останется в «Жироне» до июня 2024 года.

В текущем сезоне Савио провёл за испанский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Труа» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе испанских грандов ещё к одному футболисту «Жироны» — Артёму Довбику.