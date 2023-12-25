Вратарь «Зенита» Адамов выложил пост после инцидента со взрывом в его доме

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов опубликовал пост в своих соцсетях после инцидента со взрывом в многоэтажном доме, где находится квартира Адамова. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва.

Фото Адамова с сыном после инцидента со взрывом в доме Фото: Соцсети Дениса Адамова

Напомним, ранее появилась информация, что вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Взрыв произошёл вечером 24 декабря в многоэтажном доме, где находится квартира Адамова. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

Оставаться в квартире было невозможно, поэтому игроку «Зенита» вместе с родными пришлось отправиться на ночёвку к одному из сотрудников футбольного клуба «Сочи».

25-летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом этого года. В обратном направлении отправился голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.