Вратарь «Барселоны» Пенья: если согласишься быть запасным, в итоге даже им не будешь

Запасной голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья высказался о конкуренции с основным вратарём каталонского клуба Марком-Андре тер Штегеном. Напомним, Пенья защищает ворота сине-гранатовых на протяжении последнего месяца, заменяя получившего травму немца.

«Запасному вратарю нужно быть терпеливым, потому что никогда не знаешь, когда появится шанс проявить себя. Нужно быть всегда готовым. С терпением приходит успех.

Я многому учусь у Марка. Мы стараемся помогать друг другу как можно больше и делать друг друга лучше, борясь за место в воротах. Каждый из нас хочет быть в стартовом составе. Ведь если однажды ты согласишься стать вторым вратарём, в конечном итоге даже им не будешь.

Я адекватно оцениваю свою роль в команде на данный момент. Если в будущем смогу стать первым номером – будет здорово», – приводит слова Пеньи Marca.

Пенья находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне вратарь провёл за «блауграну» семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.