Олег Романцев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, какая команда Российской Премьер-Лиги, по его мнению, станет чемпионом России в текущем сезоне РПЛ.

«Я буду говорить как болельщик. Думаю, что любому болельщику, даже страстному фанату, всё‑таки интересно, когда каждый тур что‑то решает. Не люблю проходные матчи, когда определится середина за пять-шесть туров [до конца сезона] и команды между собой играют, а им неважно, кто выиграет. А вот когда каждый тур может что‑то передвинуть — это хорошо. Не очень приятно, что эти две команды [«Краснодар» и «Зенит»] чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят. Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.