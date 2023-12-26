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«Наполи» планирует отдать своего защитника в аренду «Дженоа»

«Наполи» планирует отдать своего защитника в аренду «Дженоа»
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Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли может перейти в «Дженоа» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы близки к окончательной договорённости. Сторонам осталось обсудить сумму оплаты за аренду молодого футболиста. Отмечается, что руководство «Наполи» считает вариант с «Дженоа» наиболее подходящим для прогресса защитника.

Дзаноли находится в системе «Наполи» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за «партенопейцев» шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена раскрыл детали нового контракта своего клиента с итальянским клубом.

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