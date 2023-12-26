Зепп Майер: я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии

Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер высказался о возможном возвращении в сборную Германии полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Ранее появилась информация, что наставник «бундесмандшафт» Юлиан Нагельсманн может вызвать 33-летнего игрока на предстоящие матчи.

«Я бы не стал возвращать Крооса в сборную. Не думаю, что будет хорошо, если он будет снова играть за национальную команду. У него было время поиграть за сборную. На его позиции у нас есть много других талантливых игроков, которые могут помочь команде.

Лично я не стал бы снова вызывать Крооса. Но это не значит, что он плохой игрок и ничего не сделал для немецкого футбола», – приводит слова Майера Sport1.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов.

В текущем сезоне Кроос провёл за «Реал» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.