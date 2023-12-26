Чанов выделил лучших голкиперов России на данный момент

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, кто является лучшим голкипером России на данный момент.

«Без еврокубков сложно сказать, кто лучший вратарь в России на данный момент. Традиционно себя хорошо проявили Сафонов и Акинфеев. Лантратов, Помазун мне тоже понравились. К сожалению, нас в Европу не берут, и проверить уровень всех наших вратарей невозможно. Одно дело в РПЛ здорово играть, другое дело — международная арена», — приводит слова Чанова Legalbet.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. На счету Акинфеева 17 игр, где он пропустил 20 голов. Лантранов провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола. На счету Помазуна 32 пропущенных мяча в 22 играх.

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