Гарри Кейн: в 2024 году собираюсь выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Евро

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, какие цели ставит на 2024 год.

«Бундеслига и Лига чемпионов — это то, что мы собираемся выиграть с «Баварией», а Евро — с Англией. Команды, в которых я играю, имеют действительно хорошие шансы выиграть эти трофеи.

Цель сборной Англии — выиграть Евро, мы были очень близки к этому на прошлом турнире, и это усилило желание вернуться и выиграть трофей. Никаких оправданий, мы хотим выигрывать титулы, и сделать это с Англией было бы самым особенным чувством на свете», — приводит слова Кейн The Times.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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