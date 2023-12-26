Главный тренер «Шахтёра»: мы не цирковая команда

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Марино Пушич рассказал о выступлении команды на фоне ситуации на Украине.

«Мы не цирковая команда, которая просто заходит, чтобы показать несколько трюков. Мы путешествующая и, главное, дружная семья, у которой есть одна главная цель — заставить украинских людей гордиться, дать им на мгновение хорошие эмоции. Конечно, здесь тоже нужно стать чемпионом и выиграть кубок, если это возможно. Но опыт и значение футбола идут гораздо дальше. Когда «Шахтер» играет на международном уровне, болеет вся Украина», — приводит слова Пушина SoccerNews.nl.

На данный момент «Шахтёр» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу «Кривбасс», набрав 34 очка.

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