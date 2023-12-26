Одил Ахмедов объяснил, почему принял решение не переходить в ЦСКА и «Зенит»

Экс-игрок «Анжи» Одил Ахмедов объяснил вспомнил о своём переходе из махачкалинского клуба в «Краснодар».

«Почему не перешёл в ЦСКА или «Зенит»? Убедил владелец клуба Сергей Галицкий. Плюс погода в Краснодаре похожа на Узбекистан. Чувствовал себя, как дома.

Конечно, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов, но Галицкий убедил меня, что «Краснодар» скоро станет постоянным участником этого турнира», — приводит слова Ахмедова Setanta Sports.

Ахмедов перебрался в «Анжи» из узбекского «Пахтакора» зимой 2011 года в качестве аренды, а уже через полгода был куплен российской командой. В общей сложности Одил сыграл за клуб 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и восемью ассистами.

После Ахмедов перешёл в «Краснодар», а потом поиграл за китайские «Шанхай СИПГ», «Тяньцзинь», «Шанхай Порт» и «Цанчжоу».