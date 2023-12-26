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В «Милане» приняли решение по будущему Стефано Пиоли

Руководство «Милана» приняло решение не увольнять главного тренера команды Стефано Пиоли на фоне результатов «россонери» в последних матчах.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба решило оставить Пиоли на посту главного тренера, проведя внутреннюю беседу. Причины этого решения не разглашаются.

После 17 туров итальянской Серии А подопечные Пиоли набрали 33 очка и на текущий момент занимают третье место. «Россонери» отстают от первого места, которое занимает «Интер», на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

Напомним, Пиоли возглавил миланскую команду в октябре 2019 года. В сезоне-2021/2022 «Милан» выиграл титул чемпионов Италии.

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