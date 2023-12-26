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Месси из-за соображений безопасности пропустил церемонию бракосочетания сестры Рокуццо

Месси из-за соображений безопасности пропустил церемонию бракосочетания сестры Рокуццо
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не посетил церемонию бракосочетания Карлы Рокуццо – сестры своей жены Антонеллы Рокуццо, сообщает Marca.

Мероприятие состоялось в городе Росарио. Хотя информация о событии была засекречена, масштабная охранная операция, проведённая в церкви города Росарио, привлекла внимание соседей, которые начали собираться вокруг заборов. Когда присутствующие поняли, что на церемонии может находиться Месси, количество людей стало увеличиваться.

В связи с этим Месси из-за соображений безопасности принял решение не посещать церемонию. Однако, позже он прибыл на торжественную вечеринку.

Напомним, с июля 2023 года Месси выступает за «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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