«Реал» сделал выбор между де Лигтом и Вараном

«Реал» продолжает работать над усилением зоны центрального защитника после травмы Давида Алабы.

Как сообщает Todofichajes, руководство мадридского клуба рассматривало кандидатуры игрока «Баварии» Маттейса де Лигта и футболиста «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Отмечается, что мадридский клуб принял решение подписать француза Варана из-за высокой стоимости де Лигта.

Напомним, Варан был игроком «Реала» на протяжении 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами. В составе мадридского клуба Варан четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также один раз завоевал Кубок Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: