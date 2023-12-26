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18-летний украинский форвард заинтересовал ряд топовых итальянских клубов

18-летний украинский форвард заинтересовал ряд топовых итальянских клубов
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Украинский форвард молодёжной команды «Сассуоло» Ярослав Райлян покинул итальянскую команду.

По информации legioners.ua, за 18-летним украинцем следит ряд клубов, среди которых «Милан», «Лацио» и «Рома». Также есть интерес к футболисту проявляет «Марсель».

В активе игрока два гола и один ассист в 15 матчах за «Сассуоло» U-18. В Украине нападающий выступал за юношеские команды «Карпат», «Руха» и футбольную академию «Мункач».

Напомним, в январе 2024 года в европейском футболе открывается трансферное окно. На данный момент основная команда «Сассуоло» расположилась на 15-м месте итальянского чемпионата. В активе клуба 16 очков. Лидером Серии А является «Интер», у них 44 набранных очка. На втором месте идёт «Ювентус» — 40.

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