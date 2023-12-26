Джейми Каррагер рассказал, какой фактор, связанный с «МЮ», его шокирует больше всего

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал уровень игры «Манчестер Юнайтед».

«Для меня самым большим шоком в «Манчестер Юнайтед» является то, где они находятся в турнирной таблице. Я часто наблюдал, насколько плохо они выглядели, и не могу поверить, что они так высоко в таблице, и если бы они два-три раза добились результата, то были бы не так далеко от зоны Лиги чемпионов. Это для меня самый большой шок.

Но сейчас они действительно средняя команда, и самое плохое, что можно сказать про «МЮ» – это то, что они скучные. Когда мы были соперниками, наблюдать за ними всегда было увлекательно. Мы знали, что они готовы вцепиться в глотку.

Они забили 18 голов в этом сезоне в АПЛ. Это столько же, сколько «Лутон». «Манчестер Юнайтед» не может быть таким», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «МЮ» занимает восьмое место в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

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