«Манчестер Сити» — рекордсмен АПЛ по набранным очкам в 2023 году

«Манчестер Сити» лучший в чемпионате Англии по количеству набранных очков в 2023 году, сообщает портал Squawka. Команда Гвардиолы набрала 87 очков за календарный год.

Второе место занимает «Астон Вилла», которая набрала 82 очка. Замыкает тройку лондонский «Арсенал» (81 очко).

В 2023 году «Манчестер Сити» завоевал пять трофеев (чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) и стал первым английским клубом, которому удалось завоевать столько титулов за один календарный год.

После 18 туров «Манчестер Сити» занимает пятое место в АПЛ с 34 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (40 очков).

Следующий матч «МС» проведёт с «Эвертоном». Встреча на «Гудисон Парк» состоится 27 декабря в 23:15 мск.