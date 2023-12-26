«Ничего не делаете и получаете бабки». Губерниева обвинили в сотрудничестве с «Локо»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о сотрудничестве с московским «Локомотивом».

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? Во-первых, в «Локомотиве» я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается.

За такие бабки вы бы тоже нашли друг друга? За такие бабки — за какие? Считать чужие деньги, во-первых, неприлично. И при чём тут бабки? Я в принципе всегда за «Локомотив» и за королевский «Металлист». Чувак, я тебя прошу!» — сказал Губерниев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 18 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в РПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).