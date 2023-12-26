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Экс-владелец «Челси» Абрамович оставил невероятные чаевые турецкому официанту

Экс-владелец «Челси» Абрамович оставил невероятные чаевые турецкому официанту
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Российский миллиардер Роман Абрамович, который долгое время владел акциями лондонского «Челси» посетил один из элитных ресторанов Турции, где оставил невероятные чаевые местному официанту, сообщает SonDakika.

По сведениям источника, при счёте в 85 000 турецких лир ($ 2,9 тыс.) олигарх оставил официанту «на чай» 175 000 лир ($ 5,9 тыс.). Отмечается, что в ресторане, который Абрамович посетил вместе с друзьями, его «встретили как короля». Изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар. Миллиардер отведал традиционные деликатесы турецкой кухни.

Россияне долго общались в ресторане. Довольный обслуживанием и угощением, миллиардер отблагодарил персонал заведения, оставив суммарно 260 000 лир ($ 8,9 тыс.) и покинул место встречи в сопровождении своей вооружённой охраны.

Напомним, в отношении Абрамовича ввели санкции после начала событий на Украине. Бизнесмен принял решение подать против этого судебный иск, который удовлетворён не был.

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