Сын Арагонеса: Гризманн — отличный игрок, но в нём нет той решимости, которая была у отца

Сын бывшего нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Арагонеса поделился мнением о форварде «матрасников» Антуане Гризманне, который сравнялся с экс-игроком мадридцев по количеству голов за клуб во всех турнирах.

«Мой отец здорово проявлял себя в важных матчах. Гризманну этого не хватает. Вы должны показывать свой уровень в матчах с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Мой отец был решающим фактором в важных играх. Он обладал решимостью. Он был лидером раздевалки. В нём было гораздо больше решимости. Мой отец родился, уже обладая лидерскими качествами. Гризманну чего-то не хватает для того, чтобы достичь подобного уровня», — приводит слова сына Арагонеса Mundo Deportivo.

Напомним, оформив дубль в ворота «Хетафе» в матче 18-го тура чемпионата Испании, Гризманн достиг отметки в 173 забитых мяча за «Атлетико» во всех турнирах, повторив рекорд Арагонеса. Таким образом, на текущий момент Гризманн и Арагонес делят первую строчку по забитым голам в истории мадридского клуба.

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