Дмитрий Аленичев: «Локомотив» даст жару весной!

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями о своём первом взрослом клубе, «Локомотиве», в сезоне-2023/2024. По его мнению, железнодорожники могут играть ещё лучше.

«Во-первых, я неравнодушно отношусь к «Локомотиву» — три года провёл там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать. С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть ещё лучше.

Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артём Дзюба провёл не на своём уровне. А представляете, если бы он сыграл как весной? Может быть, ещё «Локомотиву» лишних очков добавил бы. Опять же, сейчас можно «Локо» причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у «Локомотива» чёрная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом всё наладили и концовку провели здорово», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в 10:00!