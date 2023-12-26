Бывший футболист сборной России Руслан Пименов назвал главную звезду «Спартака», от которой зависят результаты и игра красно-белых. По его мнению, таким футболистом является Квинси Промес — от него исходят все голевые моменты, а если у него не идёт игра, то «Спартак» не выигрывает.

«Промес — главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идёт, то «Спартак» теряет очки», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Промес провёл за «Спартак» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе.