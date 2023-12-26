Аленичев: «Зенит» хромает, Клаудиньо подскис. Заменить Малкома невозможно

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев высказался об игре «Зенита» после ухода Малкома и Далера Кузяева.

«Я не считал Кузяева футболистом уровня Малкома. Да, его работа не очень заметна, но полезна. Но всё-таки потеря Малкома гораздо сильнее сказалась. Клаудиньо немножко подкис. Какая у них связка была с Малкомом! Если взять статистику Малкома за прошлый сезон, то увидим, что он забил больше 20 мячей, отдал 10 или 15 голевых передач. Минус 30-35 мячей — мы все это видим. Все прекрасно понимают: Малкома заменить невозможно. Да, может быть, зимой у «Зенита» будут одна-две громких покупок. Но я не уверен, что новички сразу впишутся в коллектив, как это сделал Малком. Хотя когда он приезжал, то у него была адаптация, травмы. «Зенит» сейчас нестабилен и хромает. И «Зенит» уже не на первом месте. Мы приходим к тому, что следующие 12 туров будет очень интересны», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.