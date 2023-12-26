Дмитрий Аленичев оценил чемпионскую интригу в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской интриге в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я полностью согласен, что интрига в этом сезоне есть. И это интересно для всех: болельщиков и для самого чемпионата. Было бы плохо, если за пять-семь туров до конца был известен чемпион. Я надеюсь, у меня даже какая-то уверенность есть на 99 процентов, что интрига, особенно в верхней части таблицы, сохранится. По крайней мере, может быть, за два тура до конца чемпионата не будет известен чемпион. А вообще хотелось, чтобы всё решалось в последнем туре — это касается как команд из верхней части таблицы, так и тех клубов, которые будут вылетать. Этого хочется искренне», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.