Стивен Джеррард поделился планами «Аль-Иттифака» на трансферное окно

Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард высказался о предстоящих трансферных кампаниях.

«В этом окне, а также в летнем окне, нам нужно показать, что мы настроены серьёзно и хотим быть конкурентоспособными на вершине лиги, а не там, где мы находимся в данный момент», — приводит слова Джеррарда журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появились слухи о возможном переходе в «Аль-Иттифак» форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Напомним, после 18 сыгранных туров команда Стивена Джеррарда находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В активе «Аль-Иттифака» 24 набранных очка. Лидирует в Про-Лиге «Аль-Хиляль» с 50 очками.