Килиан Мбаппе показал кадры с семейного отдыха в заснеженном лесу

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал в своих соцсетях фотографии с зимнего семейного отдыха. На кадрах также присутствует младший брат Килиана — Этан Мбаппе, недавно дебютировавший за основную команду парижан, и отец игроков Вильфрид.

Фото: Личный архив Килиана Мбаппе

Фото: Личный архив Килиана Мбаппе

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя голевыми передачами. При этом Килиан имеет контракт с «ПСЖ» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.

Напомним, полузащитник Этан Мбаппе дебютировал за взрослую команду «ПСЖ» в возрасте 16 лет 11 месяцев, выйдя на замену на 90+1-й минуте домашней игры чемпионата Франции с «Метцем» (3:1). К этому моменту уже был установлен окончательный счёт 3:1.