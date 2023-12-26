Александр Головин заявил, что не планирует получать паспорт Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможности получения французского паспорта.

«Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», — сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».