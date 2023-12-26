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Головин назвал трёх лучших игроков чемпионата Франции

Головин назвал трёх лучших игроков чемпионата Франции
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Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин назвал трёх футболистов, которых он считает лучшими во французской Лиге 1.

«Три топ-игрока в чемпионате Франции? Двоих назову сразу – Мбаппе и Дембеле. А третий в этом сезоне сложно сказать, но в общем скажу, что Маркиньос. Очень умный защитник, нереально умный, таких давно не встречал, чтобы так часто читал, что ты хочешь сделать», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, нападающий Килиан Мбаппе, вингер Усман Дембеле и защитник Маркиньос являются игроками «Пари Сен-Жермен», который на текущий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав после 17 туров 40 очков. Форвард парижан Мбаппе с 18 голами является лучшим бомбардиром Лиги 1.

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