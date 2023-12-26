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«Россия, без вариантов». Головин заявил о желании вернуться на родину по окончании карьеры

«Россия, без вариантов». Головин заявил о желании вернуться на родину по окончании карьеры
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где планирует жить после завершения футбольной карьеры. Спортсмен признался, что максимально комфортно чувствует себя в России и планирует вернуться на родину.

«Останусь в Монако после завершения карьеры или вернусь в Новокузнецк? Почему сразу Новокузнецк (смеётся), сказал бы в Россию. Жизнь в Европе? На сегодняшний день на 99%, что нет, хочу жить в России. Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Родные, друзья, знакомые. Россия, без вариантов», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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