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Головин рассказал о дружбе с теннисистами Медведевым и Зверевым

Головин рассказал о дружбе с теннисистами Медведевым и Зверевым
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих дружеских отношениях с теннисистами Александром Зверевым, выступающим за Германию, и Даниилом Медведевым.

«Если брать времена Фолланда, когда он тут был, у него очень хороший друг – Хюлькенберг, гонщик Формулы-1. Он живёт в моём доме, мы с ним подружились, часто куда-то ходили втроём. Зверев, который играет за Германию, тоже в моём доме живёт. Недавно близко познакомился с Даниилом Медведевым. У него тренер по физподготовке работает у нас в структуре клуба. Медведев следит за футболом, очень много знает. Я тоже приходил на его турнир, смотрел пару игр», — сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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