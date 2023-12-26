Головин: по составу «Монако» проигрывает «ПСЖ» только из-за Мбаппе и Дембеле

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что монегаски способны конкурировать с грандом французского футбола «ПСЖ» по качеству состава.

«Сейчас нет ощущения в матчах с «ПСЖ», что там игроки другого уровня. Если взять Мбаппе и Дембеле, да, это футболисты высочайшего уровня. С ними могут равняться единицы. Если брать других игроков, середины поля и обороны, за исключением Маркиньоса и Хакими, то у нас есть футболисты лучше.

По составу мы проигрываем только из-за Мбаппе и Дембеле. Если их убрать, у нас состав будет не хуже, а то и лучше», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

После 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 40 очков и занимает первое место. «Монако» после 17 игр Лиги 1 заработал 33 очка и расположился на третьей строчке.