Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«До сих пор нет пельменей». Головин — о том, чего ему не хватает в Монако

«До сих пор нет пельменей». Головин — о том, чего ему не хватает в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает во Франции.

«Чего не хватает здесь из России? Да, до сих пор нет пельменей (смеётся). Наверное, нашего менталитета, людей, нашей открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно. В России я чувствую себя как дома. Это самые подходящие слова», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

Материалы по теме
«Россия, без вариантов». Головин заявил о желании вернуться на родину по окончании карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android