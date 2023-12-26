«До сих пор нет пельменей». Головин — о том, чего ему не хватает в Монако

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает во Франции.

«Чего не хватает здесь из России? Да, до сих пор нет пельменей (смеётся). Наверное, нашего менталитета, людей, нашей открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно. В России я чувствую себя как дома. Это самые подходящие слова», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.