Головин: если какой-то супертоповый клуб позовёт, то я 100% готов пойти

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Каким я вижу своё будущее? Честно, вообще не смотрю туда. Моё будущее – максимум следующая игра. А по поводу интереса «Боруссии» — это всё было, это всё правда. По поводу «Ньюкасла» первый раз слышу. Если какой-то супертоповый клуб позовёт, то я 100% готов пойти. Опять же, если это устроит клуб, так как я не знаю, сколько попросит «Монако». А так, если какой-то большой клуб и реально прям реальное повышение, я готов попробовать себя», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.