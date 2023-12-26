Головин — о несправедливости «Золотого мяча»: ты же лучший игрок мира, при чём тут команда

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о несправедливости «Золотого мяча», который считается самой престижной личной наградой в футболе.

«Думал ли я, что вхожу в топ-50 футболистов Европы? Думать можно начинать, когда ты в номинацию попал (на «Золотой мяч». – Прим. «Чемпионата»), а когда нет – непонятно. То ли ты в топ-50, то ли в топ-500, ты же не знаешь. Что нужно, чтобы попасть в топ-50? Очевидно, лучше играть.

Я думаю, командные успехи сейчас важнее чем личные. Даже в моменте получения «Золотого мяча». Почему-то учитываются командные успехи больше, чем индивидуальные. Для меня это странно. Ты же лучший игрок мира, при чём тут команда? Команда может провалить сезон. Возьмём в пример, если я в «ПСЖ», сыграл там пять игр за сезон, мы выиграли Лигу чемпионов. Можно оказаться в номинантах. Это тоже немного странно», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.