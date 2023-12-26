Игрок «Монако» Головин: Тчуамени бил настолько мимо ворот, что ужасно смотреть

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, бывали ли случаи, когда кто-либо из тренеров монегасков запрещал россиянину часто бить по воротам соперника.

«Запрещал ли мне кто-то из тренеров часто бить? Был случай с Ковачем. У нас был Тчуамени, который теперь в «Реале», а у него не очень хороший удар издалека. Орельен часто в матчах бил метров с 35. Было настолько мимо, что ужасно смотреть.

Ковач разозлился однажды и сказал: «Если кто-то ещё будет бить с 35 метров — оштрафую»,— сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, хорватский специалист Нико Ковач тренировал «Монако» с 2020 по 2022 год. В свою очередь, Тчуамени также выступал за французский клуб с 2020 по 2022 год. За это время француз принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.