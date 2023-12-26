Головин заявил, что ему очень утомительно летать в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что его очень утомляют перелёты в Россию, когда он получает вызов в сборную страны. Напомним, в данный момент некоторые страны, среди которых и Франция, приостановили прямое авиасообщение с Россией. В связи с этим Головину приходится летать на родину через третью страну.

«Как я летаю в сборную? Через Стамбул. Утомительно ли это? Очень. Иногда везёт, когда пересадка три часа. А иногда шесть. А ещё задержат на два, становится восемь. И ты восемь часов ходишь в Стамбуле. Обсуждал ли я эти моменты с Карпиным? Было же, что я не приезжал, когда было ещё сложнее лететь. Я как раз тогда не прилетал в сборную. Иногда бывает, что он даёт мне дополнительный день побыть, увидеться в Москве с братом», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.