Головин рассказал о мотивации играть за сборную России в условиях бана от ФИФА и УЕФА

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о мотивации во время игр за сборную в условиях бана от ФИФА и УЕФА.

«Как бы ты не хотел, мотивация у тебя не такая. И не важно, ты игрок, который первый раз попал в сборную, нежели ты играешь официальную игру. Это невозможно. У тебя не будет такого же настроя как на матч за очки или квалификацию. Лечу с радостью домой, увидится с семьёй и друзьями. Хочется выигрывать, показать, что даже игры с Кубой… Понятно, что они гораздо слабее нашей сборной. Всё равно хочется выиграть, видно, что люди радуются. В том же Волгограде видно было, сколько людей пришли даже на предигровую тренировку. Я давно такого не видел. Видно, что очень рады. Мне было приятно играть, хотя она ничего не значила», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.