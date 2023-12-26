«До ужаса много русских». Головин – о жизни в Монако

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о жизни во Франции.

«Стало ли русской речи в Монако больше или меньше за последние два года? Думаю, что плюс-минус так же. Вроде как меньше не стало. В доме, где я живу, до ужаса много русских. А летом очень много. В ресторан идёшь, не важно в какой, за одним столиком ты точно услышишь русскую речь. Это прям железно», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.