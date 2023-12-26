Головин рассказал о недопониманиях Мбаппе, Неймара и Месси в «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о недопониманиях Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара в «Пари Сен-Жермен». Напомним, сейчас из упомянутой тройке в «ПСЖ» остался лишь Мбаппе, Месси уехал в США, а Неймар — в Саудовскую Аравию.

«Помню, когда писали про их конфликт, был какой-то матч… Обычно ты с партнёром обсуждаешь по ходу игры, что получается, а что нет. А здесь было заметно, что у них не получалось в игре, и они не смотрели друг на друга, головы вниз. У них команда отоборонялась, потом [началась] своя атака, а они как на работу: дела сделали и друг на друга внимания не обращают. Было видно, что между ними что-то происходит», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.