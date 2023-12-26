Головин оценил шансы форварда ЦСКА Чалова заиграть в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что форвард ПФК ЦСКА Фёдор Чалов смог бы закрепиться в чемпионате Франции.

«Приглашаю ли я Чалова в «Монако»? Я не могу его взять, привезти сюда. Не от меня зависит. Я был бы рад, если бы он приехал. Соответствует ли его уровень чемпионату Франции? Честно думаю, что да, он бы смог. Понятно, что в начале ему бы пришлось тяжело в начале, пришлось бы адаптироваться. Жду Чалова во Франции, 100 процентов», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.