Александр Головин рассказал о диете, которую ему придумали в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, какую диету ему разработали во французском клубе.

«Диета в «Монако» была разработана для нескольких человек, не только для меня. Мне говорили как и что правильно кушать. Я придерживался советов нашего диетолога. Я и до этого не питался плохо. Не ел чипсы с колой каждый день. Я питался нормально.

Когда я могу позволить себе съесть что-то лишнее? После игры заказать бургер или пойти в ресторан. За два дня до игры я начинаю пить только воду. Не пью сок. Это от нашего диетолога, он мне это посоветовал. До этого я могу пить колу, но без сахара. Ничего нет в том, чтобы две-три банки выпить. Если, например, сегодня пятница, а завтра в субботу игра вечером. То я могу сегодня вечером поесть много пасты. А если игра завтра будет в час дня, то я не буду есть пасту. Поем условно немного риса, чтобы углеводы были не такими тяжёлыми. А завтра я могу поесть тоже рис. Я так легче себя чувствую», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.