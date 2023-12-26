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«Нужно быстрее думать». Головин рассказал об отличиях европейского футбола

«Нужно быстрее думать». Головин рассказал об отличиях европейского футбола
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил уровень игры в сборной России и в европейских чемпионатах.

«Я, Миранчук и Захарян говорим про другую интенсивность? Да, но дело здесь не в залах, тренировках, а в интенсивности на поле.

Не в обиду игрокам сборной, но когда я приезжаю туда, то сам по себе уровень… Возьмём пример. Получаю мяч от защитника в середине поля, а вокруг меня никого. У меня есть время даже плохо принять мяч, развернуться, побежать. Времени очень много, а здесь такого нет. Ты никогда не получишь мяч один, на тебя всегда кто-то побежит. В этом и есть интенсивность, быстрота принятия решений. Тебе гораздо сложнее, нужно быстрее думать, как получить мяч. В этом и суть, а не в тренажёрном зале», — сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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