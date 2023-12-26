Головин рассказал о прогрессе в физическом плане после перехода из ЦСКА в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своём прогрессе в плане физических компонентов.

«Про меня в «Монако» говорят, что стал крепче и мощнее? Если взять период в ЦСКА, физические показатели у меня были в тройке лучших. Потом перешёл в «Монако», на новый уровень интенсивности, было много травм. Всё, что требовал клуб, выполнял.

Когда пришёл Клеман зимой, то я в первый же день при нём получил травму. Выбыл на месяц и первые четыре игры он сказал, что не будет меня выпускать, чтобы я ещё раз не травмировался.

Сказал, что сезон длинный и я буду выходить потом в стартовом. Помню, выходил со скамейки в этих четырёх играх. После этого со мной говорили в «Монако» и дали работу на мышцы. Я делал её, помимо той, что выполнял на тренировках. И я до сих пор её делаю, укрепляю мышцы. Трачу по 15 минут.

С момента прихода предыдущего тренера у меня была одна травма, но меня ударили, не мышечная. Да, я ощущаю себя другим в физическом плане, 100%», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.