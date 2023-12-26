Александр Головин рассказал, с кем лучше всего общается в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, с кем лучше всего общается во французской команде.

«С кем в команде общаюсь лучше всего? Одним из лучших друзей был Фолланд, ушедший в «Унион». Расстроился, что он ушёл, но мы до сих пор на связи. До сих пор вместе играем в игры.

Сейчас это Якобс, наш сенегальский левый защитник, вратарь Филипп Кён, Юссуф Фофана, Марипан, Минамино и недавно пришедший Балогун», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.