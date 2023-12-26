Головин обвинил Гасперини в неудачах Миранчука в чемпионате Италии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением об игре Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте», а также высказался о влиянии главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини на развитие россиянина.

«Почему у Миранчука не получается раскрыться? Точно сказать не могу, потому что я не знаю, что происходит внутри у него. Я иногда с ним общаюсь, спрашиваю, как дела, не более. Наверное, не повезло с тренером. Я вижу постоянно, что его то не отпускают, то не выпускают по каким-то причинам. Видно, что он, когда выходит, хорошо играет. А потом он просто не выходит, ему даже не дают шанса поиграть. Не отпустил его в «Торино» и опять не выпускает, это очень странный момент. Думаю, что ему нужно пойти туда, где тренер будет доволен им и будет рассчитывать на него. Тяжело, наверное, проявлять себя, когда ты не играешь», — сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.