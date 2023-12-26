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Головин рассказал о первых впечатлениях от игры Захаряна в сборной России

Головин рассказал о первых впечатлениях от игры Захаряна в сборной России
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями, которые он получил, когда впервые увидел выступление хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна за сборную России.

«Помню, когда впервые пересёкся с Захаряном в сборной, это была домашняя игра с Хорватией (0:0). Думаю: «Нифига». В нём уже было видно, что это очень талантливый игрок», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Захарян дебютировал в сборной России, когда она играла с хорватской национальной командой в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года. В той встрече Захарян провёл на поле 70 минут и не отметился результативными действиями. Всего за сборную России 20-летний футболист провёл семь матчей, в которых отдал один ассист.

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