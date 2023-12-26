Головин рассказал об общении с российским владельцем «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об общении с владельцем клуба и своим соотечественником Дмитрием Рыболовлевым.

«Как часто общаюсь с Дмитрием Рыболовлевым? Бывает, когда он приезжает на тренировки. На играх он вообще часто, на домашних особенно. Там бывает, что я могу с ним поговорить. Но это не прям какой-то долгий разговор, обменяться парой фраз. Он спросит, как дела, как в команде. В последний раз были на фотосессии, с ним общались секунд 15», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.