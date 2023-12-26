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Аленичев: Абаскаль сам себе не враг. Это вина Джикии

Аленичев: Абаскаль сам себе не враг. Это вина Джикии
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с возможным конфликтом нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля и капитана команды Георгия Джикии.

«Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Ещё я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это всё сказалось. Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это моё мнение», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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