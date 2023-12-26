Кварацхелия — лучший дриблёр группового этапа Лиги чемпионов

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Грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает первое место по количеству успешных обводок в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

Вингер «Наполи» 46 раз успешно шёл в дриблинг. На втором месте находится нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, обыгрывавший своих соперников 44 раза. Тройку лидеров замыкает португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау (36).

Топ-10 игроков по количеству успешных обводок в Лиге чемпионов сезона-2023/2024:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 46.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 44.

3. Рафаэл Леау («Милан») —36.

4. Элиас Ашури («Копенгаген») — 32.

5. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад») — 30.

6. Лерой Зане («Бавария») — 27.

7. Жоау Канселу («Барселона») — 26.

8. Жереми Доку («Манчестер Сити) — 26.

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») — 26.

10. Усман Дембеле («ПСЖ») — 25.