В Германии произошла массовая драка с участием фанатов «Майнца» и «Айнтрахта»

Фанатские группировки «Майнца» и «Айнтрахта» устроили массовую драку, по итогу которой многие из её участников получили травмы разной степени тяжести. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что после того, как на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, болельщики обеих команд начали разбегаться в разные стороны. Однако полиции всё равно удалось арестовать порядка 40 человек, некоторые из которых были ранены. Также у правонарушителей были отобраны их мобильные устройства с целью проведения дальнейшего расследования.

Подчёркивается, что к задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Напомним, «Майнц» и «Айнтрахт» выступают в немецкой Бундеслиге. После 16 туров «Майнц» набрал десять очков и занимает 16-е место. В свою очередь, «Айнтрахт» после аналогичного количества мачей чемпионата заработал 24 очка и расположился на шестой строчке.