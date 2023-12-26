Стало известно, за какую сумму игрок «Динамо» Лесовой перейдёт в «Маккаби» из Хайфы

Израильская команда из Хайфы «Маккаби» в ближайшее время приобретёт вингера московского «Динамо» Даниила Лесового за € 1 млн. Об этом сообщает Sport5.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним результативным пасом. В общей сложности россиянин провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Маккаби» из Хайфы является лидером своего чемпионата. Она завершила регулярный чемпионат на первом месте, набрав после 26 игр 62 очка. В плей-офф чемпионов «Маккаби» также продолжает удерживать лидирующие позиции.